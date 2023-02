Ultimo: Alba è disco d’oro a una settimana dalla sua uscita

“Alba“, il nuovo progetto discografico di Ultimo, ha fatto impazzire il pubblico, balzando in cima alla classifica degli album più venduti in una sola settimana dalla release. E non solo: anche il singolo omonimo, con cui l’artista ha partecipato alla 73ª edizione del Festival di Sanremo, ha ottenuto la certificazione disco d’oro!

Ma cosa ha spinto Ultimo a creare questo album? Forse la voglia di rinascere, di guardarsi dentro e di ripartire da zero. Dopo un anno di viaggi e avventure, il giovane cantautore romano ha trovato l’ispirazione per brani come “Vieni nel mio cuore”, scritta a Los Angeles, e “Ti va di stare bene”, composte durante la sua permanenza a Londra.

“Alba” è un’esperienza intensa e profonda, che tocca le corde più intime dell’animo umano. È la rinascita che ognuno di noi può ambire, è l’alba che brilla dentro di noi e che basta solo guardare per poterla cogliere.

E non finisce qui: Ultimo tornerà ad essere protagonista della scena live con il tour “La Favola Continua…” prodotto da Vivo Concerti. Già venduti oltre 270.000 biglietti, il tour partirà il 1° luglio allo Stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro, per poi proseguire allo Stadio Olimpico di Roma e allo Stadio San Siro di Milano. Ecco un’occasione imperdibile per vivere la magia della musica dal vivo e lasciarsi trasportare dalle emozioni di Ultimo.