Ultimo a RTL 102.5: “Scrivo di cose che non riuscirei a raccontare a nessuno, riesco solo nelle canzoni”

Dopo aver calcato il palco del Festival di Sanremo per la 73ª edizione, il talentuoso cantautore italiano Ultimo è stato ospite della nota emittente radiofonica RTL 102.5 insieme ai conduttori Nicoletta Deponti e Niccolò Giustini. Nel corso della trasmissione “Password”, il cantante ha parlato della sua esperienza sanremese e del suo nuovo album, “Alba”.

“Alba”, il progetto discografico di Ultimo uscito il 17 febbraio, contiene il brano omonimo in gara al festival di Sanremo. Dopo l’uscita dell’album “Solo” lo scorso ottobre, Ultimo torna alla ribalta con una canzone che rappresenta simbolicamente una nuova luce, una sorta di rinascita dalle atmosfere più cupe del suo precedente lavoro discografico. Dopo aver girato il mondo negli ultimi mesi, l’artista ha trovato nuova ispirazione durante i suoi viaggi per la creazione di alcuni brani dell’album, come “Vieni nel mio cuore”, scritta a Los Angeles, l’inedita “Alba”, che ha preso forma in Sicilia, e quelle composte durante il suo soggiorno a Londra, tra cui “Ti va di stare bene”. Nel corso dell’intervista su RTL 102.5, Ultimo ha dichiarato: “Questo album è molto importante per me, ci ho messo molta verità. Non è un concept album, ogni canzone è un mondo a sé. Scrivere questo lavoro è stato difficile e mi sono dovuto analizzare molto. Ho sempre difficoltà a spiegare il significato delle mie canzoni, penso che l’interpretazione della musica sia una cosa personale. In questo disco ho cercato di aprire stanze che erano rimaste chiuse. Quando succede questo, la sensazione è di scoprire cose nuove. Sono un sognatore e mi rifugio nella vita che vorrei. Scrivo di cose che non riuscirei a raccontare a nessuno, solo attraverso le canzoni”.

Riguardo alle ultime notizie sul suo rapporto con il Festival di Sanremo, Ultimo ha voluto chiarire: “Prima di Sanremo avevo detto che la mia partecipazione rappresentava la chiusura di un cerchio artistico, per il rispetto che ho per quel palco. Ho solo ribadito ciò che avevo già dichiarato in precedenza, non è una novità. Credo di avere un carattere non facile e a volte rischio di essere frainteso. Sono molto timido e spesso passo per una persona schiva, ma riesco ad esprimermi solo attraverso le mie canzoni. In un brano dell’album dico ‘resta con me mentre cammino da solo’, è una frase contraddittoria. Voglio le persone che amo al mio fianco, ma mi piace anche stare da solo”.

Dopo il grande successo del tour della scorsa estate, Ultimo si appresta a ripartire per una nuova avventura live negli stadi, con il suo tour “La Favola Continua…” per il quale sono già stati venduti oltre 250.000 biglietti. La tournée partirà il 1° luglio con una data zero allo Stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro, per poi proseguire con tre date allo Stadio Olimpico di Roma il 7, 8 e 10 luglio, tutte già sold out, e terminare con due serate allo Stadio San Siro di Milano il 17 e 18 luglio.

Ultimo, con la sua voce emozionante e le sue parole profonde, ha conquistato il cuore di migliaia di fan in tutta Italia e all’estero. Il suo stile unico, che fonde melodia e poesia, lo ha reso uno degli artisti più apprezzati della scena musicale italiana degli ultimi anni. Grazie alla sua grande sensibilità e alla sua capacità di mettere in musica le emozioni, Ultimo è riuscito a raccontare storie che hanno toccato il cuore di tanti ascoltatori.

Il suo ultimo album, “Alba”, è la testimonianza della sua evoluzione artistica e personale, un viaggio alla scoperta di nuovi mondi interiori e di nuove sfumature della sua musica. Con la sua nuova tournée, “La Favola Continua…”, Ultimo porterà sul palco tutta la sua energia e la sua passione per la musica, regalando al suo pubblico emozioni indimenticabili e un’esperienza unica e coinvolgente.

In conclusione, Ultimo è senza dubbio uno degli artisti più interessanti e talentuosi della scena musicale italiana degli ultimi anni. Con la sua musica sincera e intensa, è riuscito a conquistare il cuore di migliaia di fan in tutto il mondo e a diventare un vero e proprio fenomeno di culto. La sua nuova tournée è sicuramente un appuntamento da non perdere per tutti gli amanti della buona musica e per coloro che vogliono vivere un’esperienza indimenticabile sulle note delle sue canzoni.