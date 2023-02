Ucraina, Zelensky: “Berlusconi? Nessuno gli ha mai bombardato casa”

(Adnkronos) – “Io credo che la casa di Berlusconi non sia mai stata bombardata dai missili”. Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, rispondendo a una domanda sulle parole di Silvio Berlusconi, dopo le dichiarazioni congiunte con il premier Giorgia Meloni a Kiev.

“I diversi leader hanno diritto di pensiero, il vero problema è l’approccio della società italiana che a quei leader hanno dato un mandato. Io credo che la casa di Berlusconi non sia mai stata bombardata dai missili, mai siano arrivati con i carri armati nel giardino di casa sua, nessuno ha ammazzato i suoi parenti, non ha mai dovuto fare la valigia alle 3 di notte per scappare o la moglie ha dovuto cercare da mangiare e tutto questo per amore dei fratelli russi”, dice Zelensky.

“Io auguro pace a tutte le famiglie italiane, anche a chi non sostiene l’Ucraina, ma la nostra è una grande tragedia che va capita. Voglio che vengano qui a vedere con i propri occhi, vedano la scia di sangue che hanno lasciato”, aggiunge.