Ucraina, Meloni a Kiev: “Qui per ribadire posizione governo italiano” – Video

(Adnkronos) – “Sono onorata. Credo fosse doveroso essere qui per ribadire la posizione del governo italiano e forse anche rendersi conto personalmente di quel che serve a un popolo che si batte per la sua libertà. E’ sempre diverso con i propri occhi, credo che aiuti anche gli italiani a capire”. Così la premier Giorgia Meloni, ricevuta da una delegazione Ucraina all’arrivo alla stazione di Kiev, dopo il viaggio in treno nella notte.

La presidente del Consiglio, alla quale è stato donato un mazzo di rose e tulipani, è apparsa sorridente: “Sono onorata e felice di esserci”.

Meloni è appena arrivata è attesa nel pomeriggio da Volodymyr Zelensky, con cui terrà una conferenza stampa. In mattinata, dopo una breve pausa in albergo post ‘traversata’, Meloni visiterà Bucha e Irpin, due località simbolo del conflitto e dell’aggressione russa.