Ucraina, Germania invierà altri 4 Leopard: battaglione misto con Svezia e Portogallo

(Adnkronos) – La Germania invierà altri quattro carri armati Leopard 2A6 all’Ucraina, ha reso noto il ministero della Difesa. Il numero complessivo di carri in arrivo dalla Germania sale quindi da 14 a 18. “Insieme ai nostri partner in Portogallo e Svezia, siamo in grado di fornire un battaglione misto”, si precisa a Berlino. Fanno parte di un battaglione di carri armati 31 mezzi. Il Portogallo fornirà 3 carri armati e la Svezia dieci.