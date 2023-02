Ucraina, capo gruppo Wagner alla Russia: “Dateci le munizioni”

(Adnkronos) – Evgheny Prigozhin continua a martellare contro i vertici della difesa in Russia che accusa già da alcuni giorni di “alto tradimento” e di voler distruggere i mercenari della Wagner lasciandoli al fronte, in Ucraina, senza munizioni.

Oggi l’ex detenuto originario di San Pietroburgo a capo di un impero che spazia dai servizi di catering alle scuole ai militari ai mercenari impegnati in Ucraina, ma anche in Siria e in diversi Paesi africani, chiede a ogni russo di esercitare pressioni sulle forze armate perché condividano le loro munizioni con i suoi uomini.

“Se ognuno al suo livello si limitasse a dire ‘date le munizioni alla Wagner’, come già avviene sui social media, avremmo fatto un passo importante”, ha scritto su Telegram. “Li costringeremo a darci le munizioni”, ha aggiunto.