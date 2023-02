Ucraina, Biden in volo per Varsavia: ‘sfiora’ Meloni ma nessun incontro

(Adnkronos) – Il presidente statunitense Joe Biden ha fatto tappa Polonia, dopo la visita a sorpresa a Kiev. A bordo dell’Air Force One, l’inquilino della Casa Bianca è partito alla volta di Varsavia dall’aeroporto di Rzeszôu, dove ha sostato anche la delegazione italiana con il premier Giorgia Meloni, in attesa di raggiungere Kiev. I due aerei sono stati a lungo ‘posteggiati’ a circa un chilometro di distanza, ma tra i due presidenti non c’è stata possibilità di incontro.

BIDEN SENTE MELONI – Il premier Giorgia Meloni ha avuto un colloquio telefonico con il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. Il presidente Usa -rende noto Palazzo Chigi- ha chiamato Meloni appena rientrato in Polonia, dopo la visita a sorpresa a Kiev. I due leader hanno discusso del loro stretto coordinamento in corso sul sostegno all’Ucraina, compresa l’assistenza in materia di sicurezza, economica e umanitaria.