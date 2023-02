Ucraina, anniversario guerra Russia: domani discorso di Zelensky

(Adnkronos) – Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, domani terrà una conferenza stampa ‘Febbraio. L’anno dell’invincibilità’, in occasione del primo anniversario dell’invasione della Russia. Lo ha reso noto la presidenza ucraina, precisando che il luogo e l’orario dell’evento saranno comunicati ai giornalisti insieme alla conferma dell’accredito.

Mentre si avvicina il primo anniversario, la Russia sta rafforzando le sue posizioni sul fronte e l’Ucraina si aspetta una nuova ondata di attacchi. Lo stato maggiore ucraino osserva l’attività del nemico e in particolare sottolinea che le forze russe hanno concentrato i loro sforzi per “operazioni offensive nelle direzioni di Kupiansk, Lyman, Bakhmut, Avdiivka e Shakhtarsk”. In particolare, proseguono i combattimenti intensi intorno a Bakhmut. E con aerei da ricognizione, le forze di Mosca stanno cercando di rendere più precisi i loro attacchi di artiglieria. Attacchi russi sono stati respinti dagli ucraini vicino ad Avdiivka e Shakhtarsk.

C’è una “realistica possibilità” che la Russia stia preparando una nuova offensiva contro la città di Vuhledar, nell’Ucraina orientale, sostiene l’intelligence britannica in un aggiornamento pubblicato dal ministero della Difesa di Londra.

Intanto oggi una forte esplosione è stata avvertita nella parte occidentale di Kiev. Lo ha riferito su Twitter il Kyiv Independent, precisando che pochi minuti prima dell’esplosione si era attivato l’allarme antiaereo.

Kiev si prepara dunque alla fase cruciale della guerra e continua ad aspettare la svolta con la fornitura di caccia. “Non escludo che la Gran Bretagna possa diventare il primo Paese a sbloccare la fornitura di aerei da combattimento all’Ucraina”, ha detto su Telegram il capo dell’ufficio presidenziale ucraino, Andriy Yermak. “Ci sono ancora questioni che devono essere concordate. Stiamo lavorando”, ha aggiunto Yermak.

Gli aiuti militari che la Gran Bretagna intende fornire all’Ucraina sono stati al centro di un nuovo colloquio telefonico tra il presidente Volodymyr Zelensky ed il primo ministro britannico Rishi Sunak. Il presidente ucraino su Twitter ha definito Sunak “un vero amico” dell’Ucraina e ha spiegato di apprezzare la comprensione del governo britannico sul fatto che dalla velocità “delle forniture di aiuti militari” dipenda “il successo” di Kiev campo di battaglia. “Insieme stiamo avvicinando la nostra vittoria comune!”, ha aggiunto Zelensky.