Tre chiavi per connettersi con il proprio partner durante un viaggio

Viaggiare con il proprio partner o con la propria escort può essere fantastico, ma anche stressante. Amiamo il nostro partner alla follia, ma quando cerchiamo di fare le valigie per un viaggio siamo in un aeroporto insieme, ci troviamo spesso nella situazione di voler gettare la spugna e tornare a casa. Poi qualcosa cambia: quando si sale sull’aereo o si entra nella stanza d’albergo, improvvisamente tutto torna come prima.

Il problema è che, troppo spesso, questi momenti sono brevi e fugaci. Se volete fare in modo che la vostra prossima vacanza non rimanga un tenue ricordo fatto di brevi momenti di felicità e poi solo momenti di disagio, fatti di aerei, hotel e attrazioni turistiche, ecco tre semplici modi per farlo:

Assicuratevi che la location sia giusta.

Il luogo è la parte più importante di un viaggio. Non si tratta solo della destinazione, ma anche del viaggio. Scegliete un luogo nuovo per entrambi e diverso dalla vita quotidiana. Il luogo dovrebbe essere abbastanza vicino da non richiedere troppo tempo o denaro per arrivarci, ma abbastanza lontano da far sembrare un’avventura l’arrivo a destinazione.

Porsi queste domande prima di scegliere un posto dove andare vi aiuterà a far sì che entrambi possiate godere di questa esperienza di legame:

È un posto nuovo per noi?

È diverso dalla nostra routine quotidiana?

Quanto è lontano da casa/lavoro/ecc?

Condividete l’esperienza

Quando viaggiate con il vostro partner, condividete l’esperienza con lui. Che si tratti di fare un’escursione insieme o di fotografare la fauna locale, assicuratevi che entrambi viviate in tempo reale ciò che accade intorno a voi.

Quando andate in vacanza con il vostro partner, a volte sentite il bisogno di vedere le cose attraverso i suoi occhi e non solo attraverso i vostri, ma questo non è sempre possibile quando ci sono così tante distrazioni. Se il vostro partner è interessato a qualcosa in particolare (ad esempio, vedere i musei), assicuratevi che sia soddisfatto prima di lasciare il posto.

Se possibile, cercate di comunicare anche senza parole; in questo modo avrete entrambi il tempo per riflettere e conoscere voi stessi senza distrazioni esterne come altre persone o la tecnologia .

Uscire dalla routine

È facile cadere nella routine quando si viaggia con il proprio partner, soprattutto se si sta insieme da molto tempo e si è già viaggiato molto insieme. Ma questo può portare alla noia e al distacco. Un modo per combatterla è provare insieme cose nuove e diverse da quelle che fate di solito a casa: provate qualcosa di nuovo o partite all’avventura!

Se c’è un’attività nelle vicinanze (escursioni, kayak), fatela! Se c’è un altro posto in città che sembra interessante (un museo), andate a vederlo! Oppure provate ad andare a cena fuori in un ristorante diverso da quelli che frequentate di solito: può essere semplice come cercare annunci di escort a Lecce o nel luogo in cui siete in vacanza.

Alcune semplici idee vi aiuteranno a stabilire un legame con il vostro partner durante il viaggio

In questo viaggio trascorrerete molto tempo insieme, quindi assicuratevi di essere nel posto giusto.

Condividete l’esperienza: invece di cercare di stare al passo con gli altri, rallentate e godetevi l’esperienza insieme. Se c’è qualcosa di interessante intorno a voi, parlatene! Questo può aiutare a mantenere le cose interessanti e a evitare che il vostro partner si annoi o si distragga a causa delle altre persone che lo circondano (il che potrebbe portare a un litigio).

Uscire dalla routine: andare in un posto nuovo significa provare cose nuove, e queste esperienze saranno possibili solo se entrambi i partner saranno disposti a uscire dalla loro zona di comfort almeno una o due volte durante il viaggio. Quindi, che si tratti di mangiare qualcosa di strano o di fare un’attività che non fareste normalmente (come le immersioni subacquee o il tour della città in monopattino), cercate di fare qualcosa di diverso e che vi faccia sentire abbastanza sicuri non solo fisicamente ma anche emotivamente.

Conclusione

Speriamo che questo articolo vi abbia aiutato a capire i vantaggi di viaggiare con il vostro partner. Può essere un ottimo modo per riconnettersi l’uno con l’altro e rafforzare il vostro rapporto, ma solo se lo pianificate bene. Abbiamo illustrato alcune semplici idee per aiutarvi a divertirvi durante il vostro prossimo viaggio. Il resto dovete mettercelo voi ed applicare i nostri consigli con un pizzico di fantasia.