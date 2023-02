Toyota MR2: allo studio il ritorno della sportiva

Prossimamente potrebbe tornare la Toyota MR2, grazie anche alla sinergia con Suzuki che riproporrà la spider Cappuccino. Stando alle indiscrezioni, avrà la carrozzeria coupé in stile “targa” che misurerà 420 cm in lunghezza, 172 cm in larghezza, 122 cm in altezza e 255 cm nel passo.

La nuova Toyota MR2 dovrebbe essere equipaggiata con il motore a benzina 1.0 Turbo da 120 CV di potenza e 200 Nm di coppia massima, dotato della tecnologia Mild Hybrid da 48V. Tuttavia, l’aspetto più interessante sarà rappresentato dalla massa di soli 1.000 kg, per ottenere le massime prestazioni grazie al favorevole rapporto tra peso e potenza.

Esteticamente, la futura Toyota MR2 potrebbe rappresentare la versione di serie della concept car S-FR esposta al Salone di Tokyo del 2015, oppure dell’altra concept car Sports EV svelata all’evento Beyond Zero del 2021 anche se non con la propulsione elettrica. Attesa sul mercato europeo nel corso del 2025, dovrebbe essere proposta al prezzo base di circa 20.000 euro.