Toyota GR Supra: allo studio la versione sportiva GRMN

Nel corso del 2025, prima di cedere il passo alla nuova generazione a propulsione elettrica, debutterà la sportiva declinazione GRMN della Toyota GR Supra. Stando alle indiscrezioni, sarà equipaggiata con il motore a benzina 3.0i TwinPower Turbo a sei cilindri in linea da 550 CV di potenza, fornito da BMW. Assemblata da Magna Steyr presso l’impianto austriaco di Graz, sarà prodotta come versione speciale in serie limitata.

Attualmente, la supercar Toyota GR Supra è disponibile nella nuova gamma Model Year 2023 che comprende le unità a benzina 2.0 Turbo da 258 CV con l’allestimento Sport e 3.0 Turbo da 340 CV con l’allestimento Premium Sport. Inoltre, sono previste anche le speciali configurazioni Lightweight e Special Edition, entrambe dotate del cambio manuale a sei marce.

Fino ad oggi, la Toyota GR Supra è stata immatricolata sul mercato italiano in 181 unità. Precedentemente, è stata proposta con l’allestimento Premium, nelle versioni SZ-R ed RZ, nonché nella speciale declinazione Fuji Speedaway.