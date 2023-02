Toyota Century X: allo studio l’inedita Super SUV ibrida

Quest’anno sarà svelata la nuova Toyota Century X, inedita Super SUV a propulsione ibrida della Casa di Nagoya. Stando alle indiscrezioni, misurerà 520 cm in lunghezza, 195 cm in larghezza, 175 cm in altezza e 300 cm nel passo. La massa, invece, ammonterà ad almeno 2.200 kg.

La gamma della prossima Toyota Century X a propulsione ibrida Full Hybrid comprenderà la declinazione base da 360 CV di potenza complessiva con il motore a benzina 3.5 V6 biturbo, più la versione da 425 CV di potenza complessiva con il propulsore a benzina 5.0 V8 aspirato.

La nuova Toyota Century X sarà posizionata sopra la fuoristrada Land Cruiser, ma non è escluso che possa essere commercializzata anche come Lexus ZX. Sul mercato giapponese, la Toyota Century X rappresenterà l’ottava generazione della ammiraglia Century, introdotta nel 1967 e aggiornata l’ultima volta per il Salone di Tokyo del 2017.