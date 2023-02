Tim Burton e Monica Bellucci avvistati insieme al museo Reina Sofia di Madrid

Tim Burton e Monica Bellucci sono stati avvistati insieme al museo Reina Sofia di Madrid, dopo che alcune fonti hanno suggerito che stanno frequentando una relazione da quasi un anno.

Il produttore di Beetlejuice, 64 anni, e l’attrice di Spectre, 58 anni, si conoscono da 16 anni, ma la loro relazione è diventata quasi ufficiale dopo la loro apparizione insieme al Lumière Film Festival di Lione nell’ottobre dell’anno scorso.

Durante l’evento in Francia, Monica ha presentato a Tim il premio alla carriera Lumiere, a cui lui ha risposto nel suo discorso di accettazione: “In tutta la mia vita messa insieme, non ho mai provato tanto amore come stasera. Benvenuti al miglior funerale che io abbia mai avuto!”.

Ora sono stati visti insieme in giro, vestiti di nero per la loro giornata culturale nella città spagnola. Entrambi indossavano occhiali da sole e Tim aveva un cappello a cilindro, mentre Monica portava i capelli castani sciolti. Camminavano vicini e si vedeva che parlavano con un’altra donna per strada.

Secondo il Daily Mail, Paris Match ha riportato per la prima volta la voce sulla presunta relazione, affermando che la coppia si era “incontrata brevemente sui gradini del Palais des Festivals di Cannes nel 2006, ma solo 16 anni dopo, dietro le quinte di un altro festival, si sono avvicinati”.

L’attrice ha due figlie dal suo ex-marito, il co-protagonista di L’Appartement, Vincent Cassel, dal quale ha divorziato nel 2013 dopo 14 anni di matrimonio. La star è stata precedentemente sposata con il fotografo di moda Claudio Carlos Basso dal 1990 al 1994.

Il produttore di Wednesday è stato sposato con l’artista Lena Gieseke dal 1987 al 1991 ed è stato famosamente in una relazione a lungo termine con l’attrice Helena Bonham Carter fino al 2014.

Helena e Tim hanno iniziato a frequentarsi nel 2001 dopo essersi incontrati sul set di Planet of the Apes e la coppia ha due figli: Billy, 20 anni, e Nell, 16 anni.

L’attrice di Harry Potter e il regista di Edward mani di forbice hanno vissuto a lungo uno accanto all’altro nelle case a schiera di Belsize Park di Londra, con un corridoio adiacente tra le due proprietà.

Helena ha raccontato al The Telegraph che il russare di Burton era “un elemento” nel loro set up a due case, e ha anche rivelato in un episodio di Grounded with Louis Theroux che la coppia “non andava molto d’accordo” mentre lavoravano insieme a Sweeny Todd nel 2007.

Mentre l’attrice ha ricordato che hanno condiviso “molte risate” insieme, ha anche aggiunto che ci sono stati momenti in cui lavorare insieme non è stato “armonioso”.