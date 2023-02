The Rap Game Italia: il primo docu talent sul mondo del rap su RaiPlay

Il mondo della musica rap è in continua evoluzione, sempre alla ricerca di nuovi talenti da scoprire. In Italia, il genere sta ottenendo sempre maggiore successo e attenzione da parte dei giovani, grazie alla sua capacità di esprimere emozioni, pensieri e storie di vita in modo diretto e coinvolgente.

E proprio per dare visibilità a questi giovani talenti, è arrivato su RaiPlay il primo docu talent sul mondo del rap: The Rap Game Italia. Il format, distribuito da A&E Television Networks e prodotto da YAM112003, è già alla quinta stagione negli Stati Uniti e nel Regno Unito e sbarca finalmente anche in Italia.

La serie segue il percorso di sei ragazzi, tutti tra i 18 e i 30 anni, con un grande potenziale musicale da esprimere e che vogliono sfondare come rapper. I protagonisti vivono insieme per un mese nello stesso loft, condividendo oltre agli spazi anche studio, prove, storie personali ed emozioni.

Ogni puntata si apre con una sfida tra i ragazzi, lanciata dai 3 giudici – Capo Plaza, Roshelle e Wad – che valutano il lavoro fatto e stilano una classifica provvisoria che evidenzia l’impegno e la qualità del lavoro dei giovani rapper. Nessuno viene eliminato e tutti hanno la possibilità di misurarsi nella sfida finale. Solo il rapper migliore però può vincere il prestigioso premio in palio: un’esclusiva collaborazione musicale con il producer Ava.

Le varie sfide hanno come cornice diversi contesti urbani, tutti legati all’immaginario del genere ma anche al contenuto delle sfide stesse. Locali underground, spazi industriali dismessi, strade di periferia oppure terrazze eleganti e lounge bar: ogni location è stata scelta con cura per valorizzare al meglio le capacità artistiche dei ragazzi.

In ognuna delle otto puntate previste sono presenti anche ospiti del panorama rap italiano fra cui Anna, Emis Killa, Ensi e Nerone che, esprimendo il loro personale punto di vista, danno consigli e sostegno ai ragazzi. Inoltre, con back stories dedicate, verranno approfondite le storie e i desideri dei giovani partecipanti.

Ma The Rap Game Italia non si ferma qui: gli appassionati del genere potranno infatti conoscere ancora meglio i protagonisti attraverso The Rap Game Italia – Extra, uno short format che porta il pubblico dentro il loft dove i 6 concorrenti vivono. Tra scherzi, momenti di crisi, riflessioni di gruppo, consigli e confronti, i ragazzi racconteranno come il rap li abbia aiutati a trovare una direzione e uno scopo nella vita.

In definitiva, The Rap Game Italia è il primo show italiano interamente dedicato al genere musicale che sta dominando le classifiche e che tanto piace ai giovani. Grazie alla sua capacità di emozionare e coinvolgere, si candida ad essere un punto di riferimento per tutti coloro che amano il rap e che vogliono scoprire nuovi talenti in questo campo. Non solo un semplice talent show, ma un’opportunità unica per i giovani rapper di mostrare al grande pubblico il loro talento e la loro creatività.

Inoltre, The Rap Game Italia rappresenta un esempio di come la musica possa essere un vero e proprio strumento di inclusione sociale, capace di unire persone di diverse etnie, culture e background attraverso la condivisione di passioni e sogni comuni.

Insomma, se sei un appassionato di rap e vuoi scoprire i nuovi talenti del panorama italiano, non puoi perderti The Rap Game Italia su RaiPlay. Un’esperienza coinvolgente e emozionante, che ti porterà dentro il mondo della musica rap e ti farà scoprire il talento dei giovani rapper italiani.