T-shirt bianca: come rivisitare un grande classico della moda maschile

Quando arriva il caldo, non c’è uomo che non scelga dal proprio armadio un una t-shirt, magari da indossare con pantaloni in denim, un abbinamento intramontabile, ma che oggi torna di moda grazie a nuove e inedite combinazioni.

La classica maglietta bianca, un classico dell’abbigliamento casual e sportivo, viene rivisitata in tanti modi, come si è visto sia sulle passerelle, sia sui social, perfetti per coloro che vogliono vestirsi in maniera comoda e semplice, ma senza rinunciare a essere trendy.

La T-shirt bianca diventa elegante

Chi ha detto che la maglietta bianca deve essere riservata solo al tempo libero? Oggi, la t-shirt bianca a maniche corte, semplice ed essenziale, diventa protagonista di tante mise da uomo che sono adatte anche per occasioni eleganti.

Infatti, la maglietta bianca abbinata a una giacca e un jeans dal taglio stretto e regolare, è un’ottima soluzione per tutte quelle occasioni in cui si desidera essere eleganti, ma senza prendersi troppo sul serio. Tuttavia, basta indossare un completo sartoriale con giacca e pantaloni dal taglio classico per cambiare aspetto e adottare un look più formale ed elegante, perfetto anche per ricevimenti e feste.

In questo caso, meglio scegliere delle t-shirt da uomo firmate, completamente bianche o con piccole decorazioni.

Un look casual con la maglietta bianca

La maglietta bianca è un simbolo dei look sportivi e casual. Tuttavia, mentre prima veniva quasi sempre abbinata con i jeans o con i bermuda, soprattutto durante le calde giornate estive, oggi le nuove tendenze vedono questo indumento ritornare in auge soprattutto se indossato con i pantaloni in stile chino o abbinato ai modelli cargo con grandi tasche. In questo modo, si potrà avere un aspetto casual, ma decisamente curato.

Molto interessante, ad esempio, è abbinare la t-shirt bianca con pantaloni beige o blu e un giubbotto di jeans, un outfit perfetto per occasioni informali, mentre scegliere una giacca di pelle consente di dare un tocco di stile e di ricercatezza in più.

In alternativa, se si preferisce puntare su una mise sportiva e confortevole, ideale per il tempo libero, si potrà indossare una t-shirt bianca anche con una tuta. La combinazione maglietta e felpa è un grande classico che oggi viene apprezzato anche da coloro che amano lo street-style. In questo caso, se si vuole osare, si possono scegliere colori vivaci o abbinare un giubbotto imbottito dalle tonalità fluo.

Outfit a strati, una nuova tendenza

Sulle passerelle internazionali delle ultime sfilate della moda maschile si sono visti sempre di più dei look layered, ovvero combinazioni insolite e originali realizzate a strati. Grazie alla possibilità di giocare con texture e colori diversi, si realizzano delle mise perfette per ogni occasione. A essere sempre presente in questi abbinamenti è la classica t-shirt bianca che diventa la base per i vari outfit.

Il look layered è perfetto in ogni stagione, proprio perché molto versatile e adatto alle diverse temperature, ma anche per chi sta fuori tutto il giorno. Un pantalone classico con una maglia bianca, ad esempio, insieme a una felpa sottile con cerniera indossata sotto una giacca calda, è una soluzione perfetta per l’ufficio e l’aperitivo dopo il lavoro.