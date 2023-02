SYNTAGMA CAPITAL inizia contrattazioni esclusive volte a rilevare Erasteel, la business unit di Eramet S.A. (Euronext Parigi: ERA) specializzata nella produzione di acciai super rapidi e nel riciclaggio di metalli

BRUXELLES–(BUSINESS WIRE)–Syntagma Capital annuncia di avere iniziato contrattazioni esclusive con Eramet volte all’acquisizione di Erasteel (https://www.erasteel.com), un business leader mondiale nel campo della metallurgia convenzionale e delle polveri per la produzione di acciai super rapidi impiegati per la fabbricazione di utensili da taglio, trapanatura e lavorazione meccanica altamente performanti. Inoltre, Erasteel ha capacità uniche di riciclaggio dei metalli in Europa, offrendo soluzioni sostenibili per il recupero di batterie, marmitte catalitiche e metalli. Conta circa 850 dipendenti nelle sei sedi in Francia, Svezia e Cina. Nel 2022 Erasteel ha realizzato ricavi per circa 275 milioni di euro servendo principalmente i settori aerospaziale, automotive e industriale.

L’operazione proposta, che sarà presentata ai consigli di fabbrica con le informazioni necessarie per le consultazioni, è soggetta all’accordo definitivo che includerà l’adempimento delle ordinarie condizioni di chiusura, comprese le approvazioni normative, e si prevede che potrebbe essere completata entro il primo semestre del 2023.

“Nonostante un mercato delle fusioni e acquisizioni (M&A) molto complesso, Erasteel rappresenta il nostro secondo accordo nel 2023 e il terzo negli ultimi sei mesi, rispecchiando la nostra capacità di offrire velocità e certezza alle aziende che cedono attività. Guardiamo con fiducia all’opportunità di sviluppare ulteriormente Erasteel a livello internazionale. Erasteel è inoltre la nostra terza acquisizione e rafforza ancora di più la nostra posizione di partner di elezione in Europa per acquisizioni complesse”, spiega Sebastien Kiekert Le Moult, Socio dirigente di Syntagma.

“Intendiamo mettere a frutto la nostra esperienza globale nel settore dei metalli oltre al vasto know-how tecnico, alle notevoli capacità nella R&S, alla presenza globale e ai saldi rapporti con i clienti vantati da Erasteel per promuoverne ulteriormente la crescita sia organicamente che tramite M&A mirate. Inoltre intendiamo accelerare lo sviluppo del business Erasteel di riciclaggio in Francia”, aggiunge Frank Coenen, Socio di Syntagma.

Il team di Syntagma che ha condotto l’operazione consisteva di Sebastien Kiekert Le Moult (Socio dirigente), Frank Coenen (Socio), Benjamin Dahan (Socio), Fabio Yamasaki (Direttore) e Gabriele Lo Monaco (Socio aggiunto senior).

Syntagma si è avvalsa dei servizi dello studio legale Willkie Farr Gallagher, di Lincoln International (società di consulenza per M&A), PwC (società di consulenza finanziaria) e Advention Business Partners (società di consulenza commerciale e per la strategia).

Informazioni su Syntagma Capital

Syntagma investe in aziende che possono avvantaggiarsi di competenze operative pratiche per accelerare la crescita e migliorare la performance per tutti gli stakeholder. Siamo autentici operatori con una lunga esperienza nella gestione di aziende su scala globale, utilizzando le nostre risorse interne per sviluppare strategie efficaci, eseguirle per realizzarne l’intero potenziale e creare valore a lungo termine sostenibile. Syntagma opera in un’ampia gamma di settori con un focus sui mercati dei materiali, delle sostanze chimiche, industriali e dei servizi commerciali compresi quello manifatturiero, della distribuzione, dei trasporti e della logistica, noleggio di attrezzature, servizi riguardanti i metalli e altri settori ancora. Syntagma, in quanto firmataria dei Principi per gli investimenti responsabili (PRI) sostenuti dalle Nazioni Unite, si impegna a rispettare standard elevati in relazione ai problemi ESG (ambientali, sociali e della responsabilità d’impresa) in tutti i suoi investimenti e ha sede a Bruxelles, Belgio. Per maggiori informazioni visitare https://syntagmacapital.com

