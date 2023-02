Stoccarda, 45enne italiano uccide due persone e dà fuoco ad abitazione

(Adnkronos) – Due persone sono state trovate morte in un appartamento in fiamme oggi a Stoccarda con la polizia che ha arrestato un uomo, armato di due coltelli, all’ingresso dell’abitazione. Secondo quanto riferito da Bild il 45enne fermato sarebbe italiano, ma la Dpa ed altri media tedeschi non danno indicazioni sulla nazionalità dell’uomo fermato dagli agenti.

Sono stati i vigili del fuoco ad accorgersi del fumo che usciva dall’edificio, e una volta arrivati sul luogo hanno trovato l’uomo fermo sull’ingresso. A questo punto è intervenuta la polizia che ha anche sparato un colpo, senza ferire l’uomo. I vigili del fuoco hanno trovato all’interno dell’appartamento in fiamme un uomo di 32 anni e una donna di 53, che poi sono morti in ospedale per le ferite riportate.

La polizia non ha ancora ricostruito esattamente le dinamiche dei fatti ma ritiene che l’uomo fermato armato di coltelli sia collegato all’incendio dell’appartamento.