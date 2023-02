Stefano Pioli vince la Panchina d’oro

(Adnkronos) – Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha vinto la 31esima edizione della Panchina d’oro. La proclamazione è avvenuta questa mattina al Centro Tecnico Federale di Coverciano. Pioli ha ricevuto 33 voti su 46 come miglior allenatore del campionato 2021/22. “Sono emozionato per questo riconoscimento, per cui dico grazie a tutti – ha commentato Pioli – Voglio condividere questo premio con il mio staff e soprattutto con i miei giocatori, un gruppo veramente speciale”.

A vincere la Panchina d’Argento è stato invece l’allenatore del Parma, Fabio Pecchia, un anno fa protagonista della promozione della Cremonese. Succede ad Alessio Dionisi, attuale tecnico del Sassuolo. Alle spalle di Pecchia, Marco Baroni (Lecce) e Luca D’Angelo (Pisa).