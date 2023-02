Spefin e Soluzione Prestito: nuova partnership commerciale

(Adnkronos) – Milano, 1 febbraio 2023. Spefin Finanziaria S.p.A., intermediario specializzato nell’erogazione diretta di finanziamenti e nell’acquisto di crediti performing – specialty finance, Capogruppo del Gruppo Finanziario Spefin, ed Etiqua S.r.l., Agenzia in attività finanziaria, titolare del rinomato brand Soluzione Prestito, presente sul territorio nazionale con 18 filiali e circa 250 consulenti, hanno siglato un accordo commerciale che rappresenta, per entrambe le Società, un’importante opportunità di sviluppo del proprio piano strategico commerciale. La firma è avvenuta venerdì 27 gennaio a Roma presso la sede principale Spefin alla presenza dell’avvocato Gioacchino Amato, Advisor Legale dell’operazione. Corrado Fera, Direttore Generale di Etiqua S.r.l., si è dichiarato “Entusiasta di questo nuovo accordo con Spefin Finanziaria S.p.A., perché le due realtà condividono gli stessi valori tradizionali di trasparenza e correttezza nei confronti del cliente, unitamente ad una visione innovativa e tecnologica del servizio finanziario, che consentirà d’investire sinergicamente, grazie anche alla nostra capillare rete di filiali e consulenti, nell’ulteriore sviluppo dei canali di vendita, supportando al meglio il cliente dalle prime fasi di consulenza, fino all’erogazione rapida e semplificata del finanziamento”. Emilio Mauro, CEO di Spefin Finanziaria S.p.A., esprime “grande soddisfazione per il rapporto sottoscritto con Soluzione Prestito, con la quale abbiamo riscontrato fin da subito i presupposti per un’importante partnership commerciale, che consentirà di perseguire obiettivi sempre più sfidanti nel mercato di riferimento. Sono pertanto felice di questo accordo, che si affianca, in piena sinergia, alla rete commerciale del Gruppo Spefin”.

