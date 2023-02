Si arricchisce l’ecosistema U-Earth: ecco U-Lamp, la lampada germicida a raggi UVC sicura per la pelle

(Adnkronos) – Milano, 1 febbraio 2023. U-Earth, la società biotech che offre soluzioni professionali per la purificazione dell’aria, comunica che Pure Air Zone, il servizio di “clean air as a service”, si arricchisce di un nuovo elemento: oggi nasce U-Lamp, la lampada germicida a raggi UVC, sicura per la pelle, capace di sanitizzare l’aria, gli oggetti e le superfici di una determinata stanza in presenza di persone e contrastare la diffusione e i contagi da virus e batteri.

U-Lamp: la lampada germicida che tramite i raggi UVC può fare la differenza

U-Earth è una società biotech fondata sul purpose che l’aria pulita debba diventare diritto umano universale, motivo per cui fornisce alle aziende gli strumenti per migliorare la qualità dell’aria negli spazi indoor, per migliorare la salute e il wellbeing delle persone e contestualmente decontaminare il pianeta.

Dopo aver sviluppato e diffuso il concetto di Pure Air Zone, servizio B2B di aria pulita “as a service” basato su una suite di prodotti biotech e tecnologie innovative, l’azienda lancia U-Lamp: si tratta di una lampada germicida che sfrutta i raggi UVC per sanitizzare spazi e superfici di una specifica area. U-Lamp è l’ultima integrazione della suite Pure Air Zone (composta da bioreattori che purificano l’aria, sensori IoT, software e dashboard cloud per la visualizzazione dei dati di qualità dell’aria e servizi di marketing). La tecnologia sottostante utilizza uno speciale schermo che favorisce un’azione diretta sull’atmosfera dei raggi UVC senza danneggiare la respirazione dei singoli. Nessuna sostanza pericolosa e dannosa per l’ambiente, come l’ozono, viene rilasciata durante il funzionamento del dispositivo.

U-Lamp è un complemento alla suite di bioreattori, che rinforza le prestazioni delle Pure Air Zone contro virus e batteri in contesti d’uso molto affollati, come le sale riunioni, le sale di attesa, le location per gli eventi, le reception degli hotel. Tutti contesti in cui le persone possono diventare “mezzo” di contagio. La cross contamination – lo abbiamo capito bene negli ultimi anni – è una seria minaccia alla continuità produttiva. Lavorare su salute e wellbeing delle persone significa mettere in sicurezza la continuità delle attività e poter sfruttare uffici e spazi di lavoro a piena capienza.

U-Earth spiega quali sono i vantaggi della lampada germicida a raggi UVC U-Lamp

U-Lamp è sicura per la pelle e porta vantaggi di tre tipologie: benefici per la salute, climatici ed energetici. Essa previene, infatti, la contaminazione da Covid-19 ed altre infezioni di tipo polmonare ad esempio, favorendo inoltre una respirazione di qualità. È una lampada germicida eco-friendly, esente da emissioni di ozono ed a minimo impatti ambientale, capace di risparmiare energia grazie ad un sensore automatico che ne controlla l’attivazione solo quando opportuno.

Come può, però, U-Lamp agire con questa capillarità? Non solo grazie al PIR (Passive Infrared Sensor), ma anche grazie al network Pure Air Zone, che vanta un’interconnessione tramite dashboard IoT. A un’altezza di 2 metri, la lampada germicida di U-Earth può irradiare un’area di 15-20 mq, così da poter neutralizzare il 97% dei microbi presenti nell’aria senza emettere ozono.

U-Lamp, quando una lampada germicida a raggi UVC diventa un elemento distintivo

Pure Air Zone è un progetto che si rivolge a tutti coloro che hanno compreso l’importanza e l’urgenza di investire sulla salute negli spazi di lavoro. U-Earth facilita questo percorso, riaffermando il proprio impegno nell’investimento in tecnologie sempre più avanzate per la purificazione dell’aria.

La suite Pure Air Zone diventa un vero e proprio hub per la purificazione dell’aria in qualunque ambiente. Dopo il lancio, in estate, della Pure Air Zone App che aggrega intorno a sé una community di sostenitori dell’aria pulita, Pure Air Zone si arricchisce oggi di una lampada germicida a raggi UVC, che amplifica i benefici di chi adotta la soluzione completa. Le aziende potranno così offrire servizi di aria pulita a 360 gradi, innescando una reazione a catena e creando consapevolezza sull’importanza della salute nei luoghi di lavoro e dell’impegno a favore della decontaminazione del pianeta.

