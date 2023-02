Sensormatic Solutions di Johnson Controls ha ricevuto il premio “Top Supplier Retail 2023” in qualità di fornitore di adidas aG nella categoria “Best Instore Solution”.

I premi ReTa premiano le aziende del settore retail e i loro fornitori per i loro eccellenti progetti tecnologici.

NEUHAUSEN, Svizzera–(BUSINESS WIRE)–Sensormatic Solutions, il brand leader globale di soluzioni Retail di Johnson Controls, è stata insignita del premio “Top Supplier Retail 2023” in qualità di fornitore di soluzioni di adidas aG nella categoria “Best Instore Solution”. Il premio è stato annunciato durante la cerimonia di premiazione ReTa, nell’ambito della fiera EuroShop.

Oggi i retailer sono alla ricerca di modi nuovi e innovativi per offrire un percorso di acquisto iper-personalizzato, coerente e unificato attraverso tutti i touchpoint. Inoltre, la capacità di massimizzare le conversioni dei clienti grazie a informazioni predittive e prescrittive rimane una priorità assoluta per i retailer. adidas aG, con la sua forte attenzione alla centralità del consumatore, era alla ricerca di una soluzione tecnologica che risolvesse queste sfide, consentendo al contempo la mappatura del percorso del consumatore dall’esterno del punto vendita alla cassa.

In collaborazione con Sensormatic Solutions, adidas aG ha implementato una soluzione attraverso una serie di touchpoint di dati che tracciano da vicino il percorso del consumatore. Utilizzando la tecnologia VLU (Visual Line Up) all’interno del punto vendita con telecamere a circuito chiuso, adidas aG è in grado di catturare i movimenti dei clienti, compresi coloro che erano di passaggio, si soffermavano alla vetrina o entravano nel negozio, nonché il loro percorso nelle varie aree del negozio. Ciò ha permesso di mappare i percorsi dei clienti e ha fornito una serie di informazioni che hanno contribuito a migliorare il design e il merchandising del negozio, a verificare il successo delle campagne marketing del brand, nonché ad aumentare la fidelizzazione dei clienti e l’acquisizione di nuovi acquirenti.

“Lavorando fianco a fianco con adidas e altri partner tecnologici, siamo stati in grado di progettare e implementare una soluzione che fornisse ad adidas aG informazioni chiave per migliorare le operazioni nei negozi e il coinvolgimento dei clienti”, ha dichiarato Sean Lee, vicepresidente e direttore generale per l’area EMEA di Sensormatic Solutions. “Poiché i negozi fisici definiscono l’esperienza d’acquisto, è stato entusiasmante aiutare adidas aG a migliorare la visione del percorso d’acquisto del cliente, aiutandola a servire meglio gli acquirenti e a migliorare le prestazioni del negozio e del marchio”.

Per saperne di più sulle soluzioni di shopper experience ed eccellenza operativa di Sensormatic Solutions, visita lo stand C01 nel padiglione 6 della Fiera EuroShop di Düsseldorf, che si terrà dal 26 febbraio al 2 marzo 2023, e segui #Sensormatic su Twitter e LinkedIn.

