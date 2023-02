Sei cuochi amatoriali si contendono la finale di MasterChef Italia

Domani, giovedì 23 febbraio, alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW si svolgerà l’ultima prova per i sei cuochi amatoriali rimasti in gara per diventare il prossimo MasterChef italiano. Bubu, Edoardo, Hue, Mattia, Roberto e Sara sono i protagonisti della serata, che rappresenta l’ultimo ostacolo prima della finale. In questa occasione, i giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, decreteranno chi di loro potrà continuare a concorrere per diventare il dodicesimo MasterChef italiano.

La Mystery Box e la Prova in Esterna in una cucina stellata saranno gli ostacoli da superare, con due ospiti straordinari. La prima, all’insegna della consapevolezza, vedrà come protagonista la monaca buddhista e chef Jeong Kwan, vincitrice dell’Icon Award ai Asia’s 50 Best Restaurants 2022. Invece, la seconda, vedrà i sei cuochi amatoriali entrare nella cucina del ristorante Mirazur (a Menton, in Francia) diretta da Mauro Colagreco, lo chef che incarna il ruolo di “cuoco globale del nuovo secolo”. Infine, il Pressure Test sarà la prova conclusiva che stabilirà i nomi dei protagonisti della sfida finale di settimana prossima.

Il cibo come carezza per il palato e per l’anima, grandi emozioni e grande attesa per il rush finale saranno il fil rouge di questa serata che decreterà il futuro del prossimo MasterChef italiano. Non perdete la puntata su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go.