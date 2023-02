Salute del sistema urinario: consigli degli esperti a Buongiorno Benessere

La salute del sistema urinario sarà il tema dell’episodio di Buongiorno Benessere in onda sabato 25 febbraio alle 10.30 su Rai 1.

La presentatrice, Vira Carbone, discuterà con il professor Franco Gaboardi, direttore dell’Unità Operativa di Urologia dell’Ospedale San Raffaele di Milano, e con il dottor Carlo Gargiulo, medico di base.

Nel corso del programma, il professor Matteo Bassetti, direttore della Clinica Malattie Infettive del Policlinico San Martino di Genova, commenterà le notizie di medicina e salute della settimana, mentre il professor Valerio Rossi Albertini, fisico del Cnr, condurrà un esperimento pratico.

Il professor Paolo Ghia, presidente dell’Associazione Europea Leucemia Linfatica Cronica, parlerà delle cause più comuni dell’anemia da carenza di ferro, mentre il professor Giovanni Di Giacomo, docente di Fisioterapia Applicata allo Sport presso l’Università di Siena, affronterà il tema delle cadute negli anziani nella rubrica “Primo Soccorso”.

La professoressa Ketty Peris, presidente della Società Italiana di Dermatologia, si concentrerà invece sulle cause della micosi delle unghie.

La pagina medica dedicata all’approfondimento vedrà il professor Angelo Santoliquido, direttore dell’Unità Operativa di Angiologia presso il Policlinico Gemelli di Roma, e il dottor Ezio Di Flaviano, nutrizionista, parlare dei rimedi per combattere i vari tipi di gonfiore. Infine, il professor Elio Sena, specialista in Neurologia e Psichiatria, spiegherà come prendersi cura della propria salute mentale, seguito dallo chef Alessandro Circiello che presenterà le sue ricette salutari.