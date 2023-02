Salus Tv n.5 del 1 febbraio 2023

(Adnkronos) – Trattamento light con vapore acqueo per la prostata ingrossata; Anche amici e parenti trasmettono i microbi della salute, lo studio; Con il progetto MammoScreen prevenzione del cancro del seno female – friendly; Piano del ministro Schillaci per la promozione dell’attività fisica, può ridurre le cronicità; Per concludere la quinta puntata dello speciale della Sin, la Società italiana di neurologia, “Proteggi il tuo cervello, affidati al neurologo” dal titolo “È nella terapia genica il futuro delle distrofie muscolari”