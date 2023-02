Sabato 25 e domenica 26 febbraio su Canale 5, appuntamento ricco di sorprese con “Verissimo”

Sabato 25 e domenica 26 febbraio 2023, l’appuntamento imperdibile è con “Verissimo“, in onda su Canale 5 alle ore 16.30.

Sabato:

In studio per la prima volta, uno dei più grandi attori del nostro cinema: Franco Nero, che presenterà il suo nuovo film “L’uomo che disegnò Dio”, di cui è anche regista, in uscita nelle sale il 2 marzo. Inoltre, Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro mostreranno il loro piccolo Gabriele, che ha appena compiuto un anno. Francesca Reggiani, dal 28 febbraio in teatro con “Questioni di prestigio”, sarà presente per la sua prima intervista a Verissimo e, infine, Matilde Brandi riceverà una sorpresa dal suo nuovo compagno Francesco Tafanelli.

Domenica:

Si comincia con un’intervista a tutto tondo con Lorella Cuccarini, icona dello spettacolo italiano e insegnante di canto nella scuola di “Amici”. Inoltre, Mr. Rain avrà un momento tutto suo per raccontarsi, Beppe Vessicchio, direttore d’orchestra molto amato dal pubblico e dai colleghi. Infine, Katia Follesa e Anna Pettinelli saranno protagoniste di un’intervista intensa e inedita.