Russia, Wagner attacca l’esercito: “Alto tradimento”

(Adnkronos) – Evgeny Prigozhin torna alla carica e accusa i vertici della Difesa in Russia di “alto tradimento” per il presunto blocco dei rifornimenti di munizioni, quindi, ha aggiunto, del tentativo di distruggere la Wagner. “Il capo di stato maggiore (Valery Gerasimov, ndr) e il ministro della Difesa (Sergei Shoigu, ndr) stanno impartendo ordini a destra e a manca per non consegnare munizioni alla Wagner, e di non contribuire al loro trasporto”, ha detto Prigozhin in un audio pubblicato su Telegram, rendendo una delle fratture in seno al potere russo, usualmente mantenute implicite nella rivalità fra le diverse fazioni, più evidente che mai.

“E’ una opposizione diretta che non significa niente di meno di un tentativo di distruggere il nostro gruppo che è equivalente ad alto tradimento, nel momento in cui la Wagner combatte per Bakhmut, perdendo ogni giorno centinaia di mercenari”. Il personale della Wagner “non ha munizioni. Una manciata di militari ha deciso che questo era il loro Paese, il loro popolo, ha deciso che mercenari devono morire quando fa comodo a loro”. Prigozhin già ieri si era lamentato, con toni più contenuti, del mancato rifornimento di munizioni alla Wagner.