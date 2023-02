Russia, deputato in vacanza in Messico: andrà in guerra per punizione

(Adnkronos) – Dalla spiaggia caraibica al fronte, per espiare. E’ la ‘scelta’ di Maxim Vasilyev, deputato regionale russo che era stato sommerso dalle polemiche per aver postato foto delle sue vacanze di Capodanno in Messico, mentre è in corso la guerra in Ucraina. Così l’annuncio all’agenzia Ria Novosti: farà ammenda andando come volontario “nella zona dell’operazione speciale”.

Il deputato regionale ha tuttavia precisato che non avrà “armi in mano”, aggiungendo che il viaggio era stato programmato nel 2022. La controversia sulle foto delle sue vacanze, assieme a quelle di un altro deputato regionale a Dubai, hanno portato governatori e altre autorità a scoraggiare viaggi all’estero dei funzionari eletti. Molti internauti russi infatti avevano chiesto le dimissioni di Vasilyev da deputato dell’assemblea della regione di Kursk, dopo che aveva diffuso una sua immagine sulla spiaggia, in camicia a fiori, davanti ad un tavolino imbandito con birra e cibo.