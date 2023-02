Riassunto: Wipro Lab45 accede al potere della tecnologia blockchain per cambiare il paradigma nell’identificazione e verifica digitale

Lancia DICE ID (Decentralized Identity and Credential Exchange, scambio decentralizzato di identità e credenziali) per rendere l’identificazione digitale e la verifica delle credenziali più rapide, semplici e sicure

DICE ID crea una fiducia immediata tra le parti, dando agli utenti il controllo dei loro dati personali

Wipro è stata recentemente nominata all’elenco Forbes Blockchain 50 2023

NEW YORK e BANGALORE, India–(BUSINESS WIRE)–Wipro Lab45, il laboratorio di innovazioni della società leader nei servizi e consulenza tecnologica, Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO), oggi ha annunciato il lancio del suo Decentralized Identity and Credential Exchange (DICE) ID, che mette gli utenti in controllo dei propri dati personali e consente una più rapida, facile e sicura condivisione di informazioni private online.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

