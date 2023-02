Riassunto: Wipro annuncia un nuovo modello di linea di business globale per approfondire l’allineamento con le priorità dei clienti

Il nuovo modello si incentra sulle aree strategiche di crescita: cloud, tecnologia aziendale e trasformazione del business, ingegneria e consulenza.

NEW YORK & BANGALORE, India–(BUSINESS WIRE)–Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO), azienda leader nel settore dei servizi tecnologici e della consulenza, ha annunciato oggi quattro linee di business globali (GBL) strategiche per approfondire l’allineamento alle esigenze aziendali in evoluzione dei clienti e capitalizzare le opportunità emergenti in segmenti di mercato in forte crescita.

Con il nuovo modello, Wipro fornirà le proprie capacità ai clienti attraverso quattro GBL organizzati sulla cloud, la trasformazione della tecnologia aziendale e del business, l’ingegneria e consulenza. Il nuovo modello riflette il continuo orientamento dell’azienda verso aree strategiche e la sua attenzione a sfruttare la potenza di “One Wipro” per raggiungere l’intero spettro di obiettivi di trasformazione aziendale e tecnologica dei clienti.

