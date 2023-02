Riassunto: Tudi sceglie la soluzione IA di ThetaRay per il monitoraggio dei pagamenti nazionali in Messico

L’app mobile finanziaria messicana integrerà la tecnologia antiriciclaggio basata sull’IA per il rilevamento di reati finanziari noti e sconosciuti

MONTERREY, Messico, NEW YORK e TEL AVIV–(BUSINESS WIRE)–ThetaRay, leader nella tecnologia di monitoraggio delle transazioni basata sull’intelligenza artificiale (IA), oggi annuncia che Tudi, al servizio di una community finanziaria digitale tramite la sua app mobile, ha scelto la soluzione antiriciclaggio basata sul cloud di ThetaRay per monitorare le sue transazioni in Messico contro i reati finanziari.





Una società tecnologica del gruppo Stella Tech, Tudi aiuta il mercato dei pagamenti messicano nella migrazione verso servizi di pagamento digitale grazie a un’applicazione integrata che risolve ogni esigenza dell’utente finale in termini di transazioni, tra cui il trasferimento di denaro e il pagamento di bollette, ricariche, servizi di intrattenimento e imposte governative.

