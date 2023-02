Riassunto: Tecnotree ottiene risultati straordinari nel quarto trimestre e nel 2022, e continua a vantare una solida posizione di portafoglio ordini rispettando gli impegni presi con i clienti

ESPOO, Finlandia–(BUSINESS WIRE)–Tecnotree, azienda leader globale di piattaforme e servizi digitali per la tecnologia 5G e cloud-native, oggi ha annunciato i suoi risultati finanziari per il quarto trimestre e l’intero esercizio 2022. L’azienda ha superato i propri obiettivi per il 2022 con un aumento del fatturato pari all’ 11,5%, mostrando forti progressi in tutte le regioni.





Punti salienti per l’intero 2022:

Le vendite nette sono ammontate a 71,6 milioni di euro, con una crescita dell’11,5% rispetto all’anno precedente.

Il risultato operativo dell’intero anno è stato di 18,3 milioni di euro, un calo del 22,7% rispetto all’anno precedente

