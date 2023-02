Riassunto: Stellantis collabora con GlobalLogic per aprire un centro software in Polonia

Il team di GlobalLogic estende il supporto a Stellantis con la creazione di un laboratorio dedicato

SAN JOSE, Calif.–(BUSINESS WIRE)–GlobalLogic Inc., una società del gruppo Hitachi leader nell’ingegneria digitale, oggi ha confermato la prossima realizzazione in Polonia di un nuovo centro software dedicato al comparto automotive, nel quadro dell’impegno continuativo dell’azienda mirato a consentire alle case automobilistiche mondiali di sviluppare veicoli definiti da software (SDV). L’iniziativa è il frutto della collaborazione in corso con Stellantis, mentre il produttore automobilistico e fornitore di mobilità a livello globale prosegue nello sviluppo della sua piattaforma per gli SDV. Questa nuova fase della collaborazione tra le due aziende permette a Stellantis di incrementare al massimo la propria capacità di evolversi e di fornire piattaforme automotive aperte e personalizzabili.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

GlobalLogic, Inc. (internazionale)



Heather Ailara



211 Communications



+1.973.567.6040



heather@211comms.com