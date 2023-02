Riassunto: Smiths Detection lancia uno scanner CT compatto a raggi X per checkpoint

Lo scanner per checkpoint passeggeri HI-SCAN 6040 CTiX modello S con efficienza energetica offre maggiore produttività, costi operativi ridotti e standard di sicurezza più elevati, con un ingombro notevolmente contenuto

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–Smiths Detection, leader globale nelle tecnologie di rilevamento delle minacce e dei controlli per la sicurezza, oggi annuncia il lancio di HI-SCAN 6040 CTiX modello S, una versione più compatta dello scanner di successo per checkpoint passeggeri a tomografia computerizzata (CT) preferito dagli operatori per la sicurezza.

Questo nuovo modello, con larghezza e peso ridotti rispettivamente di 20cm e 350kg rispetto ad HI-SCAN 6040 CTiX, è facilmente integrabile presso i checkpoint, nuovi o già in funzione, di aeroporti o infrastrutture critiche.

