Riassunto: Radisys presenta l’analisi dei servizi multimediali programmabili per monetizzare le applicazioni cloud 5G ed Edge

Elimina le complessità dello sviluppo di applicazioni Industry 4.0 grazie a strumenti che non fanno uso di codice o lo usano molto poco

HILLSBORO, Ore.–(BUSINESS WIRE)–Radisys® Corporation, leader mondiale di soluzioni di telecomunicazione aperte, ha annunciato oggi l’aggiunta di Engage Media Analytics all’interno dell’ acclamata Engage Digital Platform (EDP). Engage Media Analytics è una soluzione completa che offre ai fornitori di servizi di comunicazione (CSP), agli integratori di sistemi e alle imprese strumenti di progettazione visiva a basso costo, con poco codice o senza, per creare applicazioni Industry 4.0 che hanno nuove capacità di analisi audio e di computer vision basate sull’intelligenza artificiale.

Le possibilità di applicazione di Engage Media Analytics includono la notifica al personale medico quando un paziente in sedia a rotelle ha bisogno di assistenza o un paziente anziano cade dal letto; l’identificazione di parole chiave o suoni di sottofondo sono critici in una chiamata di emergenza, in quanto danno maggiori dettagli utili alla conversazione all’agente in diretta in modo che possa prendere decisioni salvavita; il rilevamento di un incendio in una fabbrica, in un edificio universitario o in un altro luogo e l’allerta del personale dei servizi di emergenza; il monitoraggio degli scaffali della vendita al dettaglio e la combinazione dell’identificazione del cliente, della sua posizione e del video in diretta per l’invio di voucher per risparmiare denaro al numero di telefono di un cliente abituale, quando si trova in prossimità di un luogo che ha articoli promozionali; e molte altre applicazioni del settore.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

