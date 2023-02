Riassunto: Radisys annuncia la disponibilità della prima soluzione 5G NR compatibile con la Release 17 del settore

Il software Connect RAN 5G offre il supporto per le funzionalità 5G avanzate che consentono una connettività 5G onnipresente e un accesso ai servizi senza precedenti

HILLSBORO, Ore.–(BUSINESS WIRE)–Radisys® Corporation, leader mondiale di soluzioni di telecomunicazione aperte, ha annunciato oggi la sua soluzione software 5G NR conforme alla Release 17, che estende il suo pluripremiato Software Release 16 con funzionalità avanzate come le reti non terrestri (NTN) e l’accesso e il backhaul integrati (IAB) che espandono la capacità di copertura delle reti 5G. Le funzionalità di accesso satellitare e di nodo relè della Release 17 miglioreranno la disponibilità di servizi cellulari in tutto il mondo, aumentando l’accessibilità della connettività 5G veloce e affidabile per le aree non servite e non servite.

