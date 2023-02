Riassunto: Quectel annuncia la serie di moduli RedCap Rx255C per aiutare ad ampliare la portata del 5G in un maggior numero di applicazioni e verticali IoT

BARCELLONA–(BUSINESS WIRE)–Quectel Wireless Solutions, un fornitore globale di soluzioni IoT, annuncia oggi il lancio dei suoi moduli 5G RedCap (Reduced Capability, noti anche come NR-Light), la serie Rx255C. Basati sul sistema Snapdragon® X35 5G Modem-RF di Qualcomm Technologies, Inc., i nuovi moduli offrono superiori prestazioni wireless e comunicazioni a bassa latenza con il 5G, offrendo nel contempo una notevole ottimizzazione di dimensioni, risparmio energetico e convenienza economica.





Queste caratteristiche rendono le serie Snapdragon X35 e Rx255C l’opzione ideale per promuovere la diffusione della tecnologia 5G in una varietà di nuovi verticali aziendali e scenari di banda larga mobile, come la banda larga a livello di base, il calcolo, l’automazione industriale, la smart city, l’energia intelligente e gli indossabili intelligenti.

