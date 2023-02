Riassunto: Quectel annuncia la nuova generazione della serie di moduli 5G Release 17 per rispondere ai mercati 5G FWA ed eMBB in crescita

BARCELLONA, Spagna–(BUSINESS WIRE)–MWC BARCELONA – Quectel Wireless Solutions, fornitore globale di soluzioni IoT, oggi annuncia il lancio dell’ultima generazione della sua serie di moduli 5G New Radio (NR), RG650E e RG650V, entrambi conformi allo standard 3GPP Release 17. Questi moduli 5G di livello industriale offrono performance migliorate in termini di velocità di trasmissione dati, capacità, risparmio energetico e latenza, oltre a un’elevata affidabilità, e risultano maggiormente allineati con i crescenti mercati 5G dell’accesso wireless fisso (FWA), della banda larga mobile avanzata (eMBB) e dell’automazione industriale.





Basate sui più recenti sistemi modem-RF Snapdragon® X75 e X72 5G di Qualcomm Technologies, Inc., le serie RG650E e RG650V supportano la tecnologia 5G sia in modalità non autonoma (NSA) che autonoma (SA).

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

