Riassunto: Q4 Inc. migliora il CRM con integrazione di email e nuova app mobile

Fornire una funzionalità ampliata dimostra l’impegno a mettere in atto il feedback dei clienti, al fine di soddisfarne le esigenze quotidiane

TORONTO–(BUSINESS WIRE)–Q4 Inc. (TSX: QFOR) (“Q4” o “la Società”), fornitore leader di piattaforme di comunicazione per i mercati di capitali, è lieta di annunciare nuove migliorie a Q4 Desktop, CRM di rapporti con gli investitori. Q4 Desktop fornirà email automatizzate completamente integrate con funzionalità di personalizzazione che rafforzeranno le strategie di avvicinamento per i professionisti IR. Per gli IRO in movimento, una nuovissima app mobile, Q4 Go, fornirà un’esperienza CRM mobile, in modo da garantire una gestione efficace delle attività in programma giorno per giorno, ovunque e in qualsiasi momento.





