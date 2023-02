Riassunto: Q4 Inc. lancia innovative funzionalità di benchmark e targetizzazione come parte della suite Engagement Analytics

Solo Q4 offre attività capacità di benchmark e targetizzazione istituzionali tramite le milioni di interazioni con gli investitori effettuate sulla piattaforma Capital Connect dell’azienda

TORONTO–(BUSINESS WIRE)–Q4 Inc. (TSX: QFOR) (“Q4” o “la società”), fornitore leader di piattaforme di comunicazione per i mercati di capitali, annuncia con entusiasmo il lancio di funzionalità di benchmark e targetizzazione degli investitori, l’innovazione più recente della suite Q4 Engagement Analytics (“EA”). Il benchmark sul coinvolgimento aggrega milioni di interazioni digitali effettuate dagli investitori tramite la piattaforma Capital Connect di Q4, da oltre 2.600 aziende leader mondiali quotate in Borsa con oltre 15 milioni di visite mensili al sito web dedicato agli investitori, 20 milioni di avvisi via email aperti ogni trimestre e 400.000 partecipanti a eventi dedicati agli investitori su base trimestrale.





