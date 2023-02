Riassunto: Pyramid Analytics e PwC Germany firmano un accordo di collaborazione

MONACO, NEW YORK e TEL AVIV, Israele–(BUSINESS WIRE)–Pyramid Analytics e l’azienda di consulenza e revisione contabile PwC Germany hanno firmato un accordo di collaborazione per la distribuzione e l’implementazione della Pyramid Decision Intelligence Platform. PwC Germany implementerà la pionieristica piattaforma di intelligence per le decisioni di Pyramid presso aziende e organizzazioni in tutti i paesi di lingua tedesca nei settori finanziario ed ESG (ambiente, sociale e della governance).

Pyramid offre una piattaforma olistica di analitica dei dati leader sul mercato che abbina analitica commerciale, preparazione dei dati e scienza dei dati. Come fornitore di servizi completi, la gamma di servizi Business Analytics di PwC Germany offre entrambi l’ideazione funzionale e l’implementazione tecnica dei sistemi informativi analitici e di supporto alle decisioni personalizzati.

