Riassunto: Precisely rafforza l’offerta di location intelligence con l’acquisizione di Transerve

L’acquisizione offre visualizzazione SaaS, arricchimento di dati e capacità analitiche per aiutare le aziende a derivare importante contesto spaziale per decisioni commerciali più rapide e sicure

BURLINGTON, Mass.–(BUSINESS WIRE)–Precisely, leader globale nell’integrità dei dati, ha annunciato oggi l’acquisizione di Transerve, un fornitore di location intelligence e dati con conoscenze nella gestione, elaborazione e analisi dei dati spaziali.





Transerve, con sede nella regione di Goa, in India, offre una soluzione cloud-native di location intelligence e una libreria di dati con un set di dati selezionato, permettendo un rapido time to value con un’agile soluzione spaziale di analitica SaaS per le imprese e le aziende di dimensioni medie.

