Riassunto: Mavenir e Hewlett Packard Enterprise ampliano la collaborazione sulle soluzioni Open vRAN

Velocità di interoperabilità comprovate e implementazione semplificata della rete Open vRAN

RICHARDSON, Texas–(BUSINESS WIRE)–Mavenir, azienda che sviluppa software di rete per creare il futuro dei network mediante soluzioni native sul cloud eseguibili su qualsiasi cloud, oggi ha annunciato di avere ampliato l’attuale partnership con Hewlett Packard Enterprise (HPE) validando il proprio software per unità distribuite (DU) Open vRAN sul server per telecomunicazioni HPE ProLiant DL110. Mavenir ora può estendere a clienti in tutto il mondo i vantaggi delle proprie soluzioni DU Open RAN sull’infrastruttura HPE.

Il cloud computing trasferisce le funzioni di rete da piattaforme hardware dedicate a componenti software virtualizzati implementabili su un’infrastruttura universale e quindi raggruppabili in data center centralizzati.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Referenti PR per conto di Mavenir

PR@mavenir.com

Maryvonne Tubb (US)



Emmanuela Spiteri (EMEA)



Hewlett Packard Enterprise

Alastair.mccormick@hpe.com