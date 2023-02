Riassunto: L&T Technology Services e Qualcomm scelte da Thales per abilitare le reti private 5G nelle ferrovie urbane

BENGALURU, India–(BUSINESS WIRE)–L&T Technology Services Limited (BSE: 540115, NSE: LTTS), una società leader globale di servizi di ingegneria pure-play, ha annunciato di essere stata selezionata da Thales per offrire soluzioni di connettività di prossima generazione basate sul 5G, che includeranno la collaborazione con Qualcomm Technologies, Inc., consentendole di fornire soluzioni all’avanguardia a vantaggio degli operatori di servizi ferroviari urbani.

La soluzione sfrutta le competenze chip-to-cloud di LTTS, oltre al suo portafoglio tecnologico di dispositivi IoT connessi e piccole celle 5G supportate da Qualcomm Technologies, per sviluppare e implementare soluzioni per il settore globale delle reti private 5G, con offerte digitali mirate ad accelerare la trasformazione in una serie di settori che comprendono reti ferroviarie, aerospaziali e automobilistiche.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Contatto per i media:

Aniruddha Basu



L&T Technology Services Limited



E: Aniruddha.Basu@LTTS.com; T: +91-80-67675707



Thales, Relazioni con i media

Trasporto su strada

Chrystelle Dugimont



E: chrystelle.dugimont@thalesgroup.com T : +33 (0) 6 25 15 72 93



Contatti di

Pete Lancia, Comunicazioni aziendali



Telefono: 1-858-845-5959



Email: corpcomm@qualcomm.com

Mauricio Lopez-Hodoyan, Relazioni con gli investitori



Telefono: 1-858-658-4813



Email: ir@qualcomm.com