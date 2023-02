Riassunto: L’azienda leader mondiale nel campo dell’esplorazione della stratosfera nomina Ian Thomas Chief Revenue Officer

L’ex dirigente Boeing svolgerà un ruolo chiave nello sviluppo del business della sensoristica da remoto a livello globale di World View

TUCSON, Arizona–(BUSINESS WIRE)–World View, leader mondiale nel campo dei voli stratosferici e dell’esplorazione in questa regione dell’atmosfera, oggi ha annunciato la nomina di Ian Thomas alla carica di Chief Revenue Officer (CRO). Thomas vanta oltre 30 anni di esperienza maturata sviluppando business globali, compresi 15 anni presso The Boeing Company in cui ha ricoperto una varietà di ruoli direttivi di alto livello negli Stati Uniti e in Europa ed è stato responsabile delle operazioni dell’azienda, successivamente, nel Regno Unito, in India, Australia e Cina.





