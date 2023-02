Riassunto: Laserfiche aderisce al programma di Boomi dedicato ai partner tecnologici, a supporto delle aziende connesse e automatizzate

LONG BEACH, Calif.–(BUSINESS WIRE)–Laserfiche, importante fornitore SaaS di soluzioni intelligenti per la gestione del contenuto e l’automazione dei processi aziendali, oggi ha annunciato una partnership con Boomi, fornitore leader di una piattaforma di integrazione come servizio famosa per la velocità, la facilità d’uso e i costi totali di proprietà ridotti. Grazie a questa collaborazione, le aziende possono semplificare le integrazioni tra la solida piattaforma di servizi per il contenuto di Laserfiche con le applicazioni locali e sul cloud come Salesforce, Workday e Smartsheet tramite i connettori di Boomi verso oltre 1.500 applicazioni.

“Le aziende connesse di oggi si basano su una solida infrastruttura tecnologica che richiede un sistema centralizzato per l’acquisizione e il monitoraggio dei dati di processo, abbinato a una strategia di integrazione semplificata”, ha dichiarato David Everson, direttore senior delle soluzioni strategiche di Laserfiche.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede.

