Riassunto: L’accordo tra Cirium e Amadeus porterà vantaggi al settore dei viaggi grazie ai miglioramenti nella ricerca e prenotazione dei voli

Amadeus integra nelle sue soluzioni Travel Platform le informazioni avanzate sugli orari dei voli di Cirium, e arricchisce così dataset disponibili per la ricerca e la prenotazione dei voli

L’accordo espande la collaborazione decennale tra i due leader del comparto

L’accesso ai nuovi dati continua a migliorare l’esperienza di ricerca e prenotazione per le agenzie viaggio e per i viaggiatori

NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–Cirium, il leader delle analisi del settore aereo, ha siglato un accordo con Amadeus per la fornitura dei suoi dati avanzati sugli orari di volo nella Travel Platform di Amadeus, migliorando così ulteriormente il dataset disponibile per la ricerca e la prenotazione dei voli.

Per Amadeus, tra i leader tecnologici dell’industria dei viaggi, è essenziale disporre di dati completi e puntuali per poter fornire ai clienti informazioni di qualità elevata.

