Riassunto: Kioxia installa impianti fotovoltaici per la produzione di energia nelle centrali giapponesi di Kitakami e Yokkaichi in una nuova grande iniziativa per la sostenibilità

TOKYO–(BUSINESS WIRE)–Kioxia Group sta aumentando l’utilizzo di energia rinnovabile con l’installazione di impianti fotovoltaici di ampie dimensioni per la prima volta nella sua centrale di Kitakami e Yokkaichi. Installati sul tetto di strutture per la produzione di memorie flash, i nuovi impianti fotovoltaici saranno i più grandi del genere in qualsiasi impianto di semiconduttori in Giappone.1 Con una capacità produttiva complessiva di circa 7,5 MW, i nuovi impianti fotovoltaici dovrebbero generare circa 7.600 megawattora (MWh) di elettricità all’anno per Kioxia e ridurre le emissioni di anidride carbonica di circa 3.200 tonnellate all’anno.





