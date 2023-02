Riassunto: Intelsat completa i test Wi-Fi multi orbita in volo

L’antenna ESA (electronically steered array) è l’unico prodotto disponibile in commercio nel settore dell’aviazione in grado di operare con satelliti LEO e GEO.

Intelsat, operatore di una delle reti satellitari e terrestri integrate più grandi al mondo e fornitore leader di connettività a bordo (IFC), ha annunciato oggi il completamento con successo dei test a bordo della sua nuova antenna ESA (electronically steered array). L'antenna consente un servizio Wi-Fi globale ad alta velocità ed è disponibile per le compagnie aeree di tutto il mondo.





L’ESA di Intelsat è l’unica antenna disponibile in commercio nel settore dell’aviazione in grado di operare tra i satelliti in orbita terrestre bassa e i satelliti geostazionari.

