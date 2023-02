Riassunto: Il Lenovo Intelligent Transformation Index inaugurale rileva che il più grande ostacolo alla trasformazione digitale in tutti i settori è la mancanza di forza lavoro qualificata

Lenovo lancia l’Annual Intelligent Transformation Index per analizzare l’adozione globale della Digital Intelligence

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–Per esplorare l’adozione delle tecnologie che guidano la trasformazione intelligente, Lenovo ha lanciato oggi la prima edizione dell’Intelligent Transformation Index globale, che analizza i tassi di adozione delle tecnologie digitali di trasformazione nei vari mercati e settori. Il rapporto è stato redatto da Economist Impact e commissionato da Lenovo.





In tutte le realtà aziendali, la tecnologia sta trasformando ogni aspetto delle funzioni di un’organizzazione, ma sono tecnologie come i big data, l’intelligenza artificiale (AI) e l’internet delle cose (IoT) a guidare un nuovo paradigma di cambiamento – la trasformazione intelligente – per ottenere migliori risultati sociali ed economici.

