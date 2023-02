Riassunto: Dense Air e Radisys collaborano a soluzioni software per le infrastrutture small cell del 5G a condivisione attiva basate su ORAN

HILLSBORO, Ore.–(BUSINESS WIRE)–Radisys® Corporation, leader globale nelle soluzioni TLC aperte, oggi ha annunciato la collaborazione con Dense Air Networks, fornitore globale di soluzioni a banda larga, per la realizzazione di una serie di soluzioni 5G RAN small cell assolutamente innovative che sfruttano lo spettro in licenza e condiviso per densificare e migliorare la copertura e la capacità delle reti 5G standalone. Questa rivoluzionaria soluzione targata Dense Air è stata studiata per consentire la condivisione RAN basata sia su MOCN che su MORAN utilizzando le capacità dell’edge network del software CU/DU RAN 5G di Radisys per implementazioni in ambienti interni ed esterni.

La collaborazione è il frutto di 15 mesi di un intenso lavoro di ricerca e sviluppo con Dense Air, svolto utilizzando il portafoglio software CU e DU 5G di Radisys.

